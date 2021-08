Barone: “Nastasic ci porterà in alto. Aspettiamo i tifosi allo stadio, non vediamo l’ora di ritrovarli”

Nel corso della presentazione di Nastasic, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, ha parlato anche della situazione dei tifosi allo stadio. Ecco le sue parole

STADIO “Mi auguro di trovare una tifoseria presente sabato allo stadio. È la nostra prima volta dopo tanto tempo con l’apertura degli stadi e speriamo che la gente accorra numerosa. La squadra sta aspettando da tempo questo momento e non vediamo l’ora. Stiamo lavorando con Lega e CONI per arrivare a raggiungere il massimo della capienza degli stadi. È una cosa molto importante per il calcio italiano e per le tifoserie. L’abbiamo visto già domenica a Roma quanto possa servire il pubblico per una squadra. Al momento siamo sotto i 15 mila per sabato, ma speriamo di poter aumentare al più presto”.

NASTASIC “Matija ha già giocato per la Fiorentina. È andato via e ha fatto una grande esperienza all’estero. Siamo contenti di averlo ripreso. Giocatore di grande qualità ed esperienza per portare la Fiorentina ad un altro livello. Voglio ringraziare anche il suo agente, Ramadani, per aver trovato l’accordo per riportarlo qui”.

LEGGI ANCHE: