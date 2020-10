Repubblica, Commisso, entro due settimane la decisione sul nuovo stadio: Franchi o Campi?

Ancora qualche giorno, probabilmente altre due settimane e Rocco Commisso tornerà negli Stati Uniti al termine della prima missione fiorentina dai tempi del lockdown e dall’esplosione della pandemia da coronavirus. Settimane intense per il patron viola. Tema infrastrutture? Due binari a doppia velocità. Da una parte il nuovo centro sportivo che sorgerà a Bagno a Ripoli, dall’altra il nodo del nuovo stadio che ancora tiene vive le due ipotesi che portano al restyling del Franchi e al nuovo impianto sui terreni di Campi Bisenzio. Forse anche per questo Commisso prima di rientrare negli States vuole definire tutto con i suoi uomini. Commisso lascerà Firenze a fine mese e la sua missione italiana sarà durata così un mese e mezzo pieno. Non tutto è risolto. La palla è nel campo di Commisso che prima di tornare in America potrebbe definire tutto. Lo riporta Repubblica.

LEGGI ANCHE, ALLARME RIENTRATO NELL’ITALIA, OTTIMA NOTIZIA ANCHE PER LA FIORENTINA: EL SHAARAWY FALSO POSITIVO