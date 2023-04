Commisso smonta Renzi: “Perchè certe cose non le ha detto 4 anni fa? Questa è la politica…”

Nel corso della conferenza stampa di Rocco Commisso il presidente della Fiorentina ha commentato anche le parole di Matteo Renzi. L’ex premier ed ex sindaco di Firenze nei giorni scorsi parlò di possibilità di eliminare il vincolo sull’abbattimento delle Curve. Non si p fatta attendere la risposta di Commisso: “Renzi ha parlato ma io mi chiedo perchè non ha parlato 4 anni fa, troppo facile parlare ora, questa è la politica di Firenze, non ci posso fare niente su questo. Io credo che Nardella voglia uscire da sindaco di Firenze con la missione completata sullo stadio”

