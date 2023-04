Vlahovic, già finita con la Juve? L’ex Fiorentina non convince e può essere scaricato dai bianconeri

La Stampa prova a fare il punto sul futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante non segna da dieci partite di campionato e non riesce a rendere nel gioco di Allegri. Lo scenario di una Juve fuori dall’Europa non viene preso in considerazione dall’attaccante classe 2000. Le riflessioni si rincorrono e tra i potenziali sostituti dell’ex viola non c’è solo il danese Hojlund dell’Atalanta, ma anche una vecchia conoscenza come Gianluca Scamacca. Lo riporta TMW.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE ROCCO COMMISSO IN CONFERENZA STAMPA