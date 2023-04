Commisso: “La politica non ci fa fare lo stadio. Vuole controllare la Fiorentina, senza di loro non si fa nulla”

Rocco Commisso ha parlato dalla sala stampa dello stadio Franchi, queste le parole del patron della Fiorentina:

“Sono scaramantico, ancora non abbiamo vinto nulla e non voglio dire niente. Ho fatto la promessa quando avevo 24 anni che dal quel giorno mai sarei entrato in politico. Ho grande rispetto per Nardella e per i politici. Ma la burocrazia e i politici stanno rovinando l’Italia, ci stanno limitando e questo in Europa non si vede. Lo stadio è comunale e questo in America non si vede, dovrebbero aiutare a fare nuovi stadi. In America le piccole città hanno l’opportunità di prendere soldi pubblici e le tasse non si pagano se vuoi investire. C’è questa cultura che le squadre di calcio sono aiutate dai comuni perchè hanno imparato che se non sono aiutati se ne vanno via.

Qui non è cosi, questa è l’Italia, non c’è nessuna opportunità di fare cose differenti se non sono aiutati dalla politica, io non sapevo fosse cosi. Ma non si vede solo a Firenze, anche a Roma e Milano è cosi. Il Franchi è un monumento, ma io non credo sia un monumento, non è all’altezza di Firenze. Non ci aiuteranno mai a fare uno stadio in tempi giusti e con costi giusti, la politica vuole controllare quello che succede e il futuro della Fiorentina. Io devo accettare certe cose ma nessuno può impedire di parlare. Anche se lo iniziano adesso ci vogliono 3/4 anni per finirlo. Io non metterò soldi per lo stadio perchè non è mio, è del comune, è un monumento e se lo fanno loro

Vogliamo delle risposte, dove giocherà la Fiorentina? Quanto costerà giocare alla stadio per la Fiorentina? Chi gestirà l’area commerciale durante la settimana, con che costi? Per quanti anno potremmo usarlo? Noi siamo disponibili a fare lo stadio di proprietà ma ci devono trovare una soluzione. Dopo che hanno rifiutato il nostro progetto per lo stadio e ci hanno detto di no bisognava fare una guerra in cui nessuno usciva vivo. Quando in Turchia e in Polonia vedi degli stadi bellissimi ti chiedi perchè noi non possiamo averli. Nella mia vita questo è stato il mio più grande fallimento, mi ero messo in testa di farlo lo stadio e non ci sono riuscito. Questa è colpa mia. Credo che nemmeno la politica abbiamo la risposte che noi cerchiamo

Portare la Fiorentina in Europa è stato bellissimo, nello spazio di 4 anni abbiamo riportato la squadra in Europa, ci sono altre proprietà che in Europa non ci sono mai andate. Abbiamo già dimostrato quanto siamo disponibili a investire sulla Fiorentina, abbiamo già speso in 3 anni 433 milioni, compreso i soldi dello sponsor Mediacom con quasi 35 milioni all’anno. Le perdite alla Fiorentina non finiscono mai, solo entrando in Europa ma soprattutto in Champions non ci sarebbero perdite. La nostra intenzione è di essere competitivi anno dopo anno sempre di più, vero che in campionato potevamo fare meglio ma ci sono anche la Coppa Italia e la Conference come obiettivi, vogliamo vincere qualche cosa

Il 7 febbraio avevo detto che le colpe erano tutte mie, io tratto bene i miei dipendenti e loro trattano bene me. A Mediacom nessuno ha un contratto lungo, se qualcuno vuole andare via può andare via. In Italia ci sono presidenti che non parlano mai, io parlo. Quella è stata la svolta, i giocatori hanno capito che venivano difesi da me. Ci sono presidenti di Serie A che hanno la scorta, io non ho nessuna scorta, i tifosi sono qualcosa di incredibile, quello che hanno fatto contro la Cremonese è stato qualcosa di spettacolare, io non posso andare in Fiesole perchè non sono più giovane. I tifosi sono tutto e siamo in vita per i tifosi e con i tifosi

La Fiorentina non è mai stata d’accordo nel trasloco di 2 anni dal Franchi. Al Viola Park ci sarà il ritiro ma non aprirò il Viola Park ai tifosi se non è tutto completo

