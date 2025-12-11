Commisso: “La situazione stadio ci danneggia ed è un danno per tutti, servono tempi certi e idee chiare”

La questione stadio continua a tenere banco in casa Fiorentina.

Sull’argomento non poteva non dire la sua il presidente viola, Rocco Commisso che ha espresso il suo pensiero all’interno delle pagine de La Nazione.

Sulla questione stadio:

“Purtroppo la situazione dello stadio ci sta penalizzando: è indubbio. I tempi si stanno allungando e giocare con metà dei nostri tifosi è un danno per tutti. Il club rimane in costante contatto con il comune e con la sindaca Sara Funaro, che sta facendo di tutto per migliorare una situazione che era partita malissimo e sotto i peggiori auspici con l’amministrazione precedente. Speriamo che si possa trovare una situazione condivisa ma , come ho sempre detto, c’è bisogno di tempi certi anche di idee chiare su come poter intervenire e gestire il tutto”