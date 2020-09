Parla Commisso: “Chiesa gioca venerdi, ma non so cosa accadrà sul mercato. Vi spiego le mie parole sullo stadio”

Rocco Commisso ha parlato all’uscita dal centro sportivo della Fiorentina, queste le parole del patron viola:

“Chiesa vicino alla Juventus? Non dico niente su questo, non parlo di queste cose. Non mancano poche ore alla fine del mercato. Ho visto Chiesa come tutti i compagni che si alternavano. Spero che la rosa resti così. Rimarrano i gioielli della Fiorentina? Non voglio parlare di mercato perché nemmeno io so cosa succederà. Chiesa giocherà venerdì? Si.

Le parole di Nardella? Non so sul giornale cosa è uscito. In America la politica è molto forte, speriamo che qui mi facciano fare le cose. Le mie parole erano in generale e non riferite al comune di Firenze. Sto avendo tante richieste di lavoro, forse non c’è molto lavoro. Quando esce il pane escono le formiche per mangiare”

