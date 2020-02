Commisso fa l’appello per avere a disposizione quanti più terreni per poi decidere dove costruire il nuovo stadio della Fiorentina. Dalla Piana nessun sindaco risponde all’appello e anzi c’è chi come quelli di Calenzano, Riccardo Prestini a margine di un’iniziativa a Prato sull’aeroporto si dice “non contento che lo stadio venga fatto a Campi perchè la zona è già congestionata”. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.