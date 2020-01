Incontro tra Rocco Commisso e Dario Nardella in comune per la vicenda stadio, queste le parole del patron viola all’uscita dal vertice con il sindaco di Firenze: “L’incontro è andato bene, come sempre avviene con il sindaco. Abbiamo parlato della situazione dello stadio, e domani entreremo nei dettagli. Sveleremo tutti domani. Non so se si farà lo stadio”