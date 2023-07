Fiorentina obbligata a giocare 2 anni senza Franchi. Per il club viola non c’è mai stata altra scelta

Nelle ultime ore sta emergendo la posizione del Comune di Firenze riguardo il trasloco della Fiorentina dallo stadio Franchi nei 2 anni in cui saranno effettuati i lavori per il restyling dell’impianto. L’assessore allo Sport, Cosimo Guccione, ha dichiarato che è stato il club viola a scegliere di non giocare al Franchi in quelle due stagioni calcistiche. In realtà alla società non è mai stata data la possibilità di scegliere. La Fiorentina, essendo affittuaria, non ha potuto scegliere la soluzione migliore perchè si è adattata alle decisione del comune in merito a quel biennio, dunque non è mai stata data una doppia opzione di scelta sul giocare o meno all’interno dell’impianto nella stagione 2024/2025 e 2025/2026, altrimenti, come è emerso in diverse circostanze, la priorità per la Fiorentina sarebbe stata sul giocare al Franchi anche durante i lavori.

UN PROBLEMA PER LA FIORENTINA