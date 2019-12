22 milioni di euro. È il prezzo complessivo che consentirebbe a Rocco Commisso di acquistare i terreni nella zona sud dell’area Mercafir dei mercati generali alimentari di Novoli per poi costruire il nuovo stadio della Fiorentina e 30.500 metri quadrati di strutture commerciali, direzionali e turistico-ricettive. I 22 milioni di euro sono determinati dalla perizia di stima (che dovrebbe essere resa nota a breve da una nota di Palazzo Vecchio) del Comune di Firenze (asseverata dalla Praxi. un soggetto terzo) sul valore dei terreni di proprietà pubblica, i quali, da variante urbanistica in essere prevedono l’edificazione di uno stadio e attività connesse, e che ad inizio 2020 saranno messi in vendita tramite un bando pubblico.

La cifra che quantifica il valore dell’area sud, suddividendo il valore per l’area dedicata allo stadio in 9,9 milioni di euro e il valore dell’area che ospiterà le strutture connesse (30.500 mq) in 12,1 milioni di euro. Per tutto il “pacchetto” (stadio e strutture commerciali, turistico-ricettive e direzionali) il valore stimato è di 22 milioni di euro

Donato Mongatti, IlsitodiFirenze.it