Bucchioni: “Commisso esagera con le parole. Solo a Campi può fare lo stadio come vuole lui”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno dei temi di attualità di casa Fiorentina, queste le sue parole:

“Lo scorso anno se prendevi gol non sapevi più cosa fare perché impostavi la partita sul difendere. Adesso la realtà sembra essere cambiata. Per questo motivo deve giocare Bonaventura e non Duncan, la partita si giocherà sugli esterni con bel duello Biraghi-Hakimi.

Stadio? Commisso sta esagerando con le parole, non può cambiare la classe politica di questo paese andando sopra le righe con la parole. Il Franchi ha 100 anni, a Campi si può fare uno stadio totalmente nuovo, meraviglioso, adatto a tutti i palcoscenici. Rocco ha i soldi per fare tutto questo. È passata l’idea che con la nuova legge si può fare quello che si vuole con il Franchi ma non è cosi”

