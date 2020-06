Sono Riccardo Catola, Vittorio Maschietto e Massimo Riconda coloro i quali nella giornata di oggi hanno scritto a Rocco Commisso una serie di domande per far sentire la propria opinione sulla costruzione del nuovo stadio di proprietà della Fiorentina. Si firmano come “Il comitato Fiorentini per il Franchi” e lanciano a Commisso una serie di accuse nel caso volesse costruire la nuova casa di proprietà della Fiorentina.

Nell giornata di ieri Joe Barone ha ribadito ai tifosi viola scesi in piazza per chiedere il nuovo stadio della Fiorentina, di voler costruire la nuova casa di proprietà viola, che sia al Franchi, a patto che abbiano il permesso per abbatterlo, oppure a Campi Bisenzio, nella città metropolitana di Firenze.

Ebbene, i tifosi viola, sui social e in strada hanno fatto sentire la propria voce schierandosi al fianco di Commisso nella sua volontà. Ma non tutti la pensano così, ed ecco il comunicato di questi tre signori contro Commisso e la sua volontà di investire 300 milioni di euro

Ecco le 10 domande che fanno al patron della Fiorentina

1) Si rende conto che portare la Fiorentina in un nuovo stadio a Campi Bisenzio sarebbe uno sgarbo enorme per la città di Firenze che l’ha accolto con simpatia a braccia aperte?

2) Si rende conto dell’ingente danno economico che la partenza della Fiorentina recherebbe a Campo di Marte e alle finanze di Palazzo Vecchio, proprio mentre la città si sta misurando con la catastrofe del virus?

3) Si rende conto che abbandonare lo stadio Franchi lo condanna alla rovina?

4) Si rende conto che da benefattore come si era presentato all’inizio, ha via via mostrato un volto da speculatore con i suoi progetti irrinunciabili di grandi alberghi e imponenti centri commerciali?

5) Si rende conto che un nuovo stadio a Campi significa cementare ulteriormente il territorio quando uno stadio per la Fiorentina esiste già?

6) Si rende conto che tra Campi e Firenze non esistono al momento infrastrutture valide, che dovrebbero essere realizzate a spese di una collettività che oggi non se le può permettere?

7) Si rende conto che lo stadio Franchi è già appoggiato a una stazione ferroviaria di grande capacità collegata con tutta Italia?

8) Si rende conto che l’Italia, e Firenze in particolare, ha il dovere di tutelare il proprio patrimonio monumentale, e che se la città con le sue colline si è in gran parte salvata dalla speculazione è grazie a una decisa opera di salvaguardia?

9) Si rende conto che lo stadio Franchi è un bene monumentale, un’opera d’arte da tutelare, ma che è comunque possibile rimodernarlo efficacemente facendone un unicum nel mondo?

10) E si rende conto che il sovrintendente Pessina si è dichiarato disponibile ad accogliere un progetto adeguato, basta che lei glielo presenti ufficialmente?

Sappia mister Commisso, che noi abbiamo a lungo criticato l’ipotesi Novoli e siamo lieti che il sindaco Nardella sia rinsavito, anche se avremmo preferito con maggior discrezione. Noi insistiamo nel caldeggiare l’intervento sul Franchi e le diciamo chiaramente che, se la Fiorentina dovesse traslocare a Campi, non per questo cesseremo di tifare viola. Avremo però di lei, mister Commisso, una diversa e non positiva considerazione”

Questo il loro comunicato. Ricordiamo però, che costruire la nuova casa di proprietà della Fiorentina vuol dire lanciare definitivamente la squadra viola tra le big d’Italia dato gli incassi che ne generebbero. Dispiace che ci siano tifosi che non mettono al primo posto il bene della Fiorentina.