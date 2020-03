Secondo Il Corriere dello Sport senza abbandonare l’idea di costruire uno stadio di proprietà da 42.000 posti, Rocco starebbe rivalutando il Franchi: il progetto di restyling era pronto a settembre, ma era stato stoppato dalla soprintendenza di Firenze in quanto lo stadio è considerato monumento architettonico. In realtà, le famose curve elicoidali stanno cadenzo a pezzi, mentre il genio civile sottoporrà a test di stabilità le balaustre di sicurezza. Commisso non mollerà: vuole un impianto moderno, per alzare l’asticella della Fiorentina, ma gli serve una legge nuova.