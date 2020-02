di Flavio Ognissanti

Rocco Commisso sta cercando di regalare a Firenze e alla Fiorentina un nuovo stadio con annesse attività commerciali. Un grosso investimento di 200 milioni di euro che, sommato a quanto già speso per la squadra e quanto verrà speso per il nuovo centro sportivo, porterà l’investimento totale da parte del patron viola a circa 500 milioni di euro dal suo arrivo a Firenze. Contrariamente a quando è trapelato nelle ultime ore, anche se le difficoltà non sono poche, questa possibilità non sarà negata. Che sia nella zona Mercafir o che sia nel comune, a pochi passi da Firenze, di Campi Bisenzio, il progetto ambizioso di Commisso verrà realizzato.