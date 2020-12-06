Video, le condizioni imbarazzanti dello stadio Franchi. Piove dentro e sicurezza inesistente
La Fiorentina vuole abbattere lo stadio e rifarlo, ma molti nostalgici non vogliano che venga assolutamente toccato. La realtà è impietuosa
Immagini sconfortanti quelle postate dalla giornalista Rai Sara Meini sulla propria pagina Facebook riguardanti le condizioni dello stadio Franchi. Lo stadio della Fiorentina, che paga l'affitto al comune di Firenze per usarlo, si mostra in condizioni imbarazzanti. Verrebbe da dire che questa epidemia sia stata una fortuna per la sicurezza dei tifosi viola. In questa maniera non hanno potuto rischiare la propria vita all'interno dello stadio. Questo il video delle condizione del Franchi, immagini Rai Toscana
LE PAROLE DI PRANDELLI IN CONFERENZA: "CHIESA FACEVA LA DIFFERENZA. CUTRONE? CHI PENSA A SE STESSO PUO ANDARE VIA. MANCANO I DOPPIONI"
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