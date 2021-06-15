Basile: "Gattuso sarà il primo tecnico ad allenare al Viola Park"

Basile ha parlato anche del calciomercato della squadra viola.

Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: Viola Park? "È una cosa che resterà per sempre alla Fiorentina. Gattuso sarà il primo tecnico ad allenare al Viola Park a Bagno a Ripoli. Il feeling con la società porterà sicuramente tante belle soddisfazioni".

Mercato? "L'allenatore ha chiesto degli arrivi. Gli piace plasmare i giocatori. Mi aspetto nomi che non sono ancora usciti. I dirigenti viola che abbiamo avuto non sono autorevoli nei confronti dello spogliatoio. Ma con la scelta di Gattuso si vede una società costruita su uomini di fiducia. Gattuso è l’uomo di fiducia di Commisso. Entrambi sanno di essere diretti, dirsi le cose in faccia. Figure forti".

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