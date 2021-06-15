Ribery: "Voglio restare alla Fiorentina. Amo la città, i tifosi e la lingua"

Dichiarazioni d'amore di Ribery per la Fiorentina.

Franck Ribery è intervenuto sui canali ufficiali dell'ex club del Bayern Monaco e ha parlato del suo futuro alla Fiorentina.

Queste le sue parole: "E' sempre un enorme piacere tornare qui, è sempre emozionante. Penso spesso a cosa ho fatto e cosa ho vinto con il Bayern Monaco nella mia carriera. Sento spesso i miei ex compagni, soprattutto quelli francesi. Mi piacerebbe restare ancora e prolungare il contratto con la Fiorentina. Ci sono molte cose che amo di Firenze: mi piace molto la città, la gente, i tifosi e la lingua. Ho passato due anni belli fino ad ora. Spero di continuare ancora per un anno o due. La mia posizione è chiara: voglio restare ancora alla Fiorentina. Conoscete la mia mentalità: amo lavorare e allenarmi. Mi sento bene".

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