Basile: “Callejon è meglio di Chiesa, vede di più la porta. Iachini deve cambiare modulo”

“Callejon e Martinez Quarta – ha detto Massimo Basile a Radio Bruno – sono due inserimenti di grande livello. Per me lo spagnolo è meglio di Chiesa, vede la porta. L’argentino era una colonna del River Plate. Sì manca un attaccante, mi sarei aspettato un inserimento in quel reparto. Commisso non è arrivato da nemmeno due anni… Il presidente ha messo tanti soldi di tasca sua per fare un regalo alla Fiorentina. Spero che Iachini abbandoni il 3-5-2, il mister deve adattarsi ai calciatori che ha a disposizione”.

