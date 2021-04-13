Basile: "Spero che il modello Mediacom venga esportato nella Fiorentina"

Basile ha parlato del presidente Rocco Commisso.

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Il giornalista sportivo, Massimo Basile, ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana:

Queste le sue dichiarazioni: "Il presidente, Rocco Commisso, è un grande esperto di cablaggio, il suo impero è nato dal suo garage. Spero che il modello Mediacom venga esportato nella Fiorentina. L'eventuale conferma di Pradè? Se così fosse, non penso che la scelta derivi da un fatto sentimentale. Commisso vuole i risultati. Se dovesse essere confermato, vuol dire che il direttore sportivo ha ottenuto i risultati attesi dai vertici. Il saldo, secondo la proprietà viola, sarebbe attivo. Non possiamo scindere l’uomo imprenditore dal presidente. Rocco è molto attento ai rapporti con i dipendenti, però vuole vedere anche i risultati".

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