Basile: “Fissati gli obiettivi di mercato, prima le cessioni. Commisso pretende di più da Barone e Pradè”

“Commisso riconosce il merito a Pradè e Barone in quanto grandi lavoratori, la mole da svolgere in quest’anno è stata imponente. Ciò non toglie che si aspetta molto di più in fatto di scelte in ruoli chiave”. Così riferisce Massimo Basile, corrispondente italiano da New York, intervenuto a Radio Bruno Toscana. “Rocco considera decisamente troppo vasta la rosa ora in mano a Iachini, sarà necessario vendere gli esuberi prima di pensare alle entrate. In società hanno già individuato gli obiettivi il piano di mercato è già fissato”.

