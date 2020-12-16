Basile: "Punto utile. In estate bisogna comprare gente utile"

Basile vede un pò di ottimismo in fondo al tunnel.

Il giornalista del Corriere dello Sport Massimo Basile ha commentato nel post partita il pareggio della squadra viola ottenuto contro il Sassuolo di mister De Zerbi allo stadio Franchi. La Fiorentina sale in classifica a 10 punti ma rimane diciassettesima.

Queste le sue dichiarazioni: "Punto utile, non siamo da retrocessione. Con dirigenti top, club e un progetto tecnico forte, in estate puoi rifare la squadra cedendo sette-otto elementi. E comprare gente utile, senza che Commisso aggiunga un dollaro in più. A non vedo la B".

LEGGI ANCHE LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/pagelle-viola-si-sblocca-finalmente-vlahovic-ribery-in-netta-crescita-milenkovic-incerto-sul-gol/124250/