"Fiorentina ultima e senza identità, esempio di incompetenza avidità ed arroganza"

“Fiorentina ultima e senza identità, esempio di incompetenza avidità ed arroganza”

Redazione

4 Dicembre

4 Dicembre 2025

Fiorentina

di

Il giornalista Massimo Basile nella sua dura analisi punta il dito contro una gestione societaria considerata fallimentare ed opportunista

Il giornalista e corrispondente da New York Massimo Basile, intervenuto su Facebook, ha espresso senza filtri il proprio giudizio sul momento che sta vivendo la Fiorentina. Nel suo intervento ha ricordato come, fino a pochi anni fa, il club avesse adottato come modello di crescita l’Atalanta, una squadra che i viola riuscivano spesso a mettere in difficoltà: Il nostro modello di riferimento era diventato l’Atalanta, società che in passato stordivamo di gol e numeri da circo (penso a quei tre gol con la Fiorentina di Borja nel 2015, per non parlare di quella di Bati). Già lì era chiaro tutto”..

Nel suo sfogo descrive con toni duri il quadro attuale: Siamo ultimi con 0 vittorie, a -5 dai quartultimi. A Bergamo ci urlano ‘serie B serie B’. Veniamo indicati come esempio di incompetenza, avidità, arroganza e ignoranza atavica. E parlano solo di stadio, di soldi, di incassi mancati. Tutti quelli che gravitano attorno alla Fiorentina pensano solo al proprio tornaconto, a racimolare due spiccioli, una intervista, una pacca sulla spalla, due crostini, un autografo, una maglietta. Dall’Atalanta, nel frattempo, abbiamo preso solo i cori razzisti a Vlahovic. Direi per il resto tutto bene”.

