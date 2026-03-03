Basile: “Fiorentina: concentrato di incompetenza e mediocrità, mai vista tanta assenza di fiorentinità”

La sconfitta contro l’Udinese lascia profonde cicatrici in casa ACF Fiorentina. I viola restano impantanati in zona retrocessione e mostrano ancora una volta i limiti visti per tutta la stagione. Sul...

La sconfitta contro l’Udinese lascia profonde cicatrici in casa ACF Fiorentina. I viola restano impantanati in zona retrocessione e mostrano ancora una volta i limiti visti per tutta la stagione. Sul proprio profilo Facebook, il giornalista Massimo Basile si esprime con parole durissime:

«Un concentrato di incompetenza, mediocrità e aridità di pensiero, pieno di parole vane e con una totale assenza di fiorentinità, in questa società non l’avevo mai visto. Neanche ai tempi di Melloni, quando almeno avevamo Antognoni. Qui niente: dirigenti, tecnico, giocatori. Zero identità con Firenze, zero. Abbiamo i difetti di tutte e diciannove le altre società del campionato e nessun pregio».

Poi l’affondo anche sulla tifoseria:

«Sulla tifoseria non mi esprimo più. Un giorno, nella mia personale Norimberga, ci metterò anche molti di loro: adepti di un culto più che tifosi. Se nonostante tutto riusciremo a salvarci con questi, e non ne sono sicuro, penso che non retrocederemo mai più. A patto però di avere un’altra società, che azzeri questa».