Basile: "Sono perplesso sull'aspetto tecnico di Gattuso"
La Repubblica ha accostato Gattuso alla Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
12 aprile 2021 22:31
Questo il suo tweet sulla sua pagina ufficiale di Twitter: "Sull'aspetto tecnico resto perplesso, ma Gattuso a Firenze porterebbe tre novità per la Fiorentina americana: Non sarebbe un signorì, commenterebbe le partite senza cercare alibi e bypasserebbe i dirigenti, decidendo il mercato direttamente con la proprietà".
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