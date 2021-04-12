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Basile: "Sono perplesso sull'aspetto tecnico di Gattuso"

La Repubblica ha accostato Gattuso alla Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 aprile 2021 22:31
Basile: "Sono perplesso sull'aspetto tecnico di Gattuso" -
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Basile: "Sono perplesso sull'aspetto tecnico di Gattuso"

Questo il suo tweet sulla sua pagina ufficiale di Twitter: "Sull'aspetto tecnico resto perplesso, ma Gattuso a Firenze porterebbe tre novità per la Fiorentina americana: Non sarebbe un signorì, commenterebbe le partite senza cercare alibi e bypasserebbe i dirigenti, decidendo il mercato direttamente con la proprietà".

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