Sky Sport, Gattuso prima scelta per la panchina delle Fiorentina, ci sono anche Juric e De Zerbi

Nella Fiorentina del futuro potrebbe esserci Rino Gattuso. Come scrive Sky Sport sul proprio sito, è lui la prima scelta per la panchina della viola nella prossima stagione, un nome già sul mercato visto che il suo destino sembra lontano da Napoli. Il contratto con gli azzurri, infatti, scadrà al termine del campionato e la separazione è ormai certa.

Le strade di Gattuso e del Napoli si separeranno, complice il rapporto con Aurelio De Laurentiis incrinato da mesi, con lo sfogo dell’allenatore dopo la partita con il Parma quando si è detto deluso dal presidente. L’impegno di Gattuso, però, non è mai mancato e prima dell’addio c’è un obiettivo da raggiungere, quello della qualificazione alla Champions League.

Proprio perché col Napoli Gattuso ha ancora un obiettivo importante da inseguire in questa stagione, tra l’allenatore e la società viola non è stato ancora sancito alcun accordo. Fatto sta che il suo nome è molto gradito dal presidente Commisso, così come da tutta la dirigenza viola che ha iniziato a lavorare per il post Iachini. Oltre a Gattuso, i profili in prima linea sono altri due: da una parte Ivan Juric, che ha un contratto con il Verona fino al 2023, dall’altra Roberto De Zerbi, in scadenza di contratto con il Sassuolo.

