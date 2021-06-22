Basile: "Joe Barone vero vincitore della rottura con Gattuso, non vuole che altri comandino"

Massimo Basile ha analizzato la situazione in casa viola dopo la rottura di Gattuso e ha parlato anche della vicenda Antognoni

Il giornalista del Corriere dello Sport e della Repubblica Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Antognoni porta fiorentinità in una società dove questo non c’è, magari non è scattato il feeling con lui, c’è un gruppo di dirigenti che vuole gestire da sola la società. Gattuso? Vittoria di Joe Barone e Pradè che non voglio essere messi ai margini dall’allenatore, Gattuso con Commisso avrebbe composto una grande coppia e infatti il vero vincitore è Joe Barone, se Commisso avesse preso il Milan lui sarebbe voluto essere stato il Galliani della società che gestisce in toto il mercato, Joe ambisce a ruolo di primo piano. Italiano esame per tutti, ma fiducia di Commisso a Joe Barone e Pradè è alta”

FATTA, VINCENZO ITALIANO SARA' IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA

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