Gasperini show, Basile ironizza: "La prima tv che offrirà la Gasp Cam avrà i miei soldi"
L'ironia di Massimo Basile sulla solita polemica di Gian Piero Gasperini nei confronti degli arbitri
A cura di Redazione Labaroviola
10 febbraio 2022 21:56
La Fiorentina trionfa a Bergamo con un grande gol di Milenkovic durante i minuti di recupero. Non mancano però le polemiche sugli episodi arbitrali che, secondo Gian Piero Gasperini, avrebbero messo in posizione di svantaggio l'Atalanta. Massimo Basile, noto giornalista, ha commentato così su Twitter l'ennesima polemica sopra le righe dell'allenatore dei nerazzurri: "La prima tv che offrirà una Gasp Camera avrà i miei soldi".
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