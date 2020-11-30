Basile: "La viola mi sembra guidata dal mio prof di matematica al liceo"

Basile attacca la propietà della Fiorentina.

Il giornalista,, ha commentato la scelta della Fiorentina di fare tornare dopo 10 anni Cesare Prandelli sulla panchina viola sul suo profilo ufficiale di Twitter.

Ecco le sue parole: "A me la Fiorentina sembra guidata dal mio prof di matematica al liceo: sempre gentile, non ci dava lezioni a casa e non ci interrogava. Autogestione. Risultato: sono diventato un analfabeta fa guinness. La differenza qui è che il prof, nel suo campo, era un genio".

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