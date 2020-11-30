Basile: "La viola mi sembra guidata dal mio prof di matematica al liceo"
Basile attacca la propietà della Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2020 21:34
Ecco le sue parole: "A me la Fiorentina sembra guidata dal mio prof di matematica al liceo: sempre gentile, non ci dava lezioni a casa e non ci interrogava. Autogestione. Risultato: sono diventato un analfabeta fa guinness. La differenza qui è che il prof, nel suo campo, era un genio".
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