Basile: “Voci sulla vendita della Fiorentina sembrano frutto della voglia dei tifosi di avere un ‘salvatore'”

Sul Corriere dello Sport Stadio della possibile cessione della Fiorentina ha parlato il giornalista Massimo Basile. Queste le sue parole:

“La notizia della cessione della Fiorentina a un consorzio arabo appare in entrambe le città (Firenze e New York, ndr) più evanescente dell’idrogeno. Commisso, fanno sapere a New York, non ha messo in vendita il club. Dovesse farlo, lo deciderà lui come e quando, seguendo il proprio istinto, come quando, a sorpresa, comunicò a Joe Barone e Daniele Pradé nel luglio 2020 che Beppe Iachini sarebbe rimasto.