Basile duro: "Mettere i tifosi della Fiorentina contro Gonzalez serve a autorizzare un'altra cessione"

Il giornalista Massimo Basile ha dato la sua previsione su quello che sarà il mercato della Fiorentina a gennaio

Su Facebook il giornalista Massimo Basile ha parlato anche di Nico Gonzalez e del mercato. Questo il suo parere: "Gonzalez intanto non va venduto: pensa al Mondiale? Ok, lo avevamo capito. Ma a gennaio non ci sarà il Mondiale. Mettergli contro la città non ci renderà più forti, autorizzerà il club a cedere un altro pezzo del mosaico. E' successo con Vlahovic e Torreira, non vorrei succedesse di nuovo. Io temo il mercato di gennaio in uscita più che sognare quello in entrata e so di non essere il solo".

IL COMMENTO INTEGRALE DI BASILE

https://www.labaroviola.com/basile-attacca-fiorentina-umiliata-dagli-arbitri-commisso-difenda-la-viola-come-fa-col-suo-patrimonio/192424/