Basile: "Commisso renda pubblico il messaggio privato che lo ha offeso"

Basile scrive sui social e Bucchioni risponde al suo tweet su Commisso.

Ieri sera il presidente della Fiorentina,, ha contestato il giornalista del Corriere dello Sport,, nel suo intervento su Radio Bruno Toscana con il giornalista Guetta per un messaggio inviato in privato.

Ecco le parole di Basile a Commisso sulla sua pagina ufficiale di Twitter dopo le dichiarazioni di Commisso: "Il presidente Commisso ritiene che lo abbia offeso in un messaggio privato, cosa che non rientra nel mio stile. Il testo, in italiano, sosteneva l'esatto contrario. Lo autorizzo a renderlo pubblico perché sia fatta chiarezza".

Anche il giornalista Bucchioni ha commentato il post di Basile perché anche lui è stato preso di mira da Commisso che non ha espresso della belle parole su di lui anzi gli ha detto che il 90% delle cose che dice sono solo fake news. Questo il commento: "Ma poi per cosa? Si parla di calcio, di allenatori giusti o sbagliati...di punti, classifica, obiettivi. Non dobbiamo esprimere opinioni?".

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