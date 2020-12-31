Basile: "Commisso renda pubblico il messaggio privato che lo ha offeso"
Basile scrive sui social e Bucchioni risponde al suo tweet su Commisso.
Ecco le parole di Basile a Commisso sulla sua pagina ufficiale di Twitter dopo le dichiarazioni di Commisso: "Il presidente Commisso ritiene che lo abbia offeso in un messaggio privato, cosa che non rientra nel mio stile. Il testo, in italiano, sosteneva l'esatto contrario. Lo autorizzo a renderlo pubblico perché sia fatta chiarezza".
Anche il giornalista Bucchioni ha commentato il post di Basile perché anche lui è stato preso di mira da Commisso che non ha espresso della belle parole su di lui anzi gli ha detto che il 90% delle cose che dice sono solo fake news. Questo il commento: "Ma poi per cosa? Si parla di calcio, di allenatori giusti o sbagliati...di punti, classifica, obiettivi. Non dobbiamo esprimere opinioni?".
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