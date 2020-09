Questo il commento del giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, sull’intervista rilasciata dal presidente Commisso sulla Gazzetta dello Sport: “Nell’intervista alla Gazzetta, Commisso dice che vuole tenere Milenkovic e non è arrivato in Italia per arrivare decimo. È un impegno forte e un bel segnale. A questo punto, sarei sorpreso se non restasse”.

