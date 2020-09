Ecco l’intervista completa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sul giornale della Gazzetta dello Sport di stamattina riguardo al futuro del difensore serbo, Nikola Milenkovic e l’esterno offensivo, Federico Chiesa:

“Nei prossimi giorni parlerò con Federico. A suo tempo ho promesso al babbo di Chiesa che lo avrei lasciato libero davanti a un’offerta giusta. Il giocatore ha preferito non prendere in considerazione delle richieste che erano arrivate dall’estero. Lo capisco, questo è l’anno dell’Europeo. Lui vuole fare bene in Italia per convincere il mister Roberto Mancini. Ma deve ricordare che è la Fiorentina che l’ha portato dove è adesso. E che deve fare le cose giuste. Chi vuole comprare ribadisce che la valutazione dei calciatori è scesa. Ma io dico che non è scesa quella dei grandi giocatori. Non ho mai parlato con Milenkovic dell’ipotesi che lui lasci la Fiorentina. Io lo voglio tenere. Milenkovic è un buon ragazzo e un ottimo difensore. Non dimenticate che ci sarà anche il mercato invernale. I miei manager mi dicono che in inverno ci sarà un mercato molto vivo. Il numero uno gigliato di poter stare tra le prime sette del campionato. Adesso abbiamo il Toro sabato poi la trasferta con l’Inter, infine Samp e lo Spezia. Ci sono le condizioni per una buona partenza. Voglio andare in Europa o vincere la Coppa Italia. Non cerco un attaccante da 20 gol”.