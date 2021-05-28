Basile: "Gattuso svolgerà il ruolo di manager all'inglese"
Basile ha parlato del nuovo allenatore della Fiorentina, Gennaro Gattuso.
Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana.
Queste le sue dichiarazioni: "Credo che il tecnico Gattuso si ritaglierà alla Fiorentina un ruolo da manager all’inglese, una novità per il calcio italiano. A Firenze ha ottenuto dal presidente viola la possibilità di gestire il mercato. Lui vuole avere la parola sugli acquisti. Andiamo verso un sistema all’inglese, diretto e deciso. Mi aspetto che il tecnico metta bocca su tutto. A Napoli aveva una rosa molto migliore di qui però adesso può costruire qualcosa di diverso".
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