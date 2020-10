Basile: “Vi svelo perchè Commisso è tornato in America. Il Covid ha rallentato la crescita viola, il motivo…”

Al Pentasport di Radio Bruno ha parlato il giornalista Massimo Basile:

“Commisso è tornato in America per motivi pratici, di lavoro. Non credo che gradisca critiche in questo momento, Rocco ha voluto anticipare il rientro anche per evitare un possibile blocco dei voli. Sia i fiorentini che Commisso hanno visto una possibilità enorme l’uno nell’altro, il suo arrivo è stato visto come una salvezza e lui restò impressionato dall’accoglienza. Fast fast fast era inteso anche per il progetto tecnico, ma adesso sa che il calcio è diverso da cosa pensasse. In America infatti non è molto importante, è solo uno spettacolo e in settimana non se ne parla mai, in Italia è visto come una ragione di vita. Inoltre il dramma Covid ha messo incertezza anche dal punto di vista economico, e ha molto rallentato gli investitori e per questo potrebbe aver confermato Iachini e rallentato il processo di crescita la conferma di Iachini ha raffreddato i rapporti, visto che con lui non puoi iniziare un nuovo ciclo”.

LEGGI ANCHE, CECCHI IL 90% DELLA TIFOSERIA VIOLA VORREBBE MANDARE VIA IACHINI