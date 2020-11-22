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Basile: "Manca Vlahovic, quello che segna anche di stinco o di orecchio"

Basile contesta la brutta partita di Vlahovic con il Benevento al Franchi.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2020 15:39
Basile: "Manca Vlahovic, quello che segna anche di stinco o di orecchio" -
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Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha commentato sul suo profilo ufficiale la prestazione dell'attaccante serbo, Dusan Vlahovic, contro il Benevento.

Ecco cosa ha scritto: "Ci sono due Vlahovic: quello che sbaglia scelta a un metro dal portiere. E quello che poi sfiora il gol fantastico di tacco. Manca il Dusan di mezzo: quello che segna anche di stinco o di orecchio. Alla Inzaghi. Ma per riuscirci serve la fame del gol".

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