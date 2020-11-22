Basile: "Manca Vlahovic, quello che segna anche di stinco o di orecchio"

Basile contesta la brutta partita di Vlahovic con il Benevento al Franchi.

Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha commentato sul suo profilo ufficiale la prestazione dell'attaccante serbo, Dusan Vlahovic, contro il Benevento.

Ecco cosa ha scritto: "Ci sono due Vlahovic: quello che sbaglia scelta a un metro dal portiere. E quello che poi sfiora il gol fantastico di tacco. Manca il Dusan di mezzo: quello che segna anche di stinco o di orecchio. Alla Inzaghi. Ma per riuscirci serve la fame del gol".

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