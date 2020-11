L’opinionista Bernardo Brovarone ha parlato su Radio Bruno al termine della sfida contro il Benevento.

Queste le sue parole: “Sono una iena perché questi ragazzotti a cui viene dato risalto da tutti hanno fallito in una giornata importante. Non dobbiamo continuare a girare intorno a queste situazioni, sono tanti anni che lo facciamo. Secondo me questi giocatoridevono prendere una scossa. Ho perso l’amore di vedere e commentare queste gare della viola, non riesco a trovare più le parole. Sono arrabbiato con tutti i calciatoridella Fiorentina a partire da Ribery fino a Vlahovic per il quale mi sono speso molto. Continuo ad essere convinto che con un uomo come Prandelli riusciremo a uscire dal buio ma faremo molta fatica ad uscire da questa brutta situazione”.

