Basile sui social: "Non è facile giocare contro una squadra di Serie C"

La Fiorentina non ha un gioco e va in difficoltà anche contro il Padova.

Ecco il post polemico del giornalista, Massimo Basile, sul suo profilo di Tweeter durante la partita di Coppa Italia Fiorentina-Padova:

"Non è facile giocare contro una squadra di C senza riserve per via del Covid. E poi l'anno scorso eravamo la difesa migliore del campionato e i ragazzi sono andati in Nazionale e in Usa, tra poco, si vota. Gli alibi a Beppe non mancano".

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