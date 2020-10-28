Basile sui social: "Non è facile giocare contro una squadra di Serie C"
La Fiorentina non ha un gioco e va in difficoltà anche contro il Padova.
A cura di Redazione Labaroviola
28 ottobre 2020 19:36
Ecco il post polemico del giornalista, Massimo Basile, sul suo profilo di Tweeter durante la partita di Coppa Italia Fiorentina-Padova:
"Non è facile giocare contro una squadra di C senza riserve per via del Covid. E poi l'anno scorso eravamo la difesa migliore del campionato e i ragazzi sono andati in Nazionale e in Usa, tra poco, si vota. Gli alibi a Beppe non mancano".
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