Basile: “I giocatori della Fiorentina non volevano la conferma di Iachini. Strano l’incontro in hotel”

Il giornalista della Repubblica e del Corriere dello Sport Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Mi sembra molto strano l’incontro tra Commisso e Iachini in albergo questo pomeriggio. Da quanto so lo spogliatoio non voleva la conferma di Iachini, quella di oggi è stata una scelta di Commisso. Una società esperta avrebbe esonerato ieri l’allenatore ma questo presidente non ha molta conoscenza del calcio italiano. Rocco tende a chiudersi a riccio, comunica sulla squadra come fa con lo stadio”

