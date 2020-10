Questo il commento sul trasferimento di Chiesa alla Juventus del giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, su Twitter: “Chiesa è ambizioso ed è normale. Certo, un conto era sbagliare il decimo cross per Vlahovic, un conto sarà farlo con Ronaldo, ma ok. A me interessa che un giorno i giocatori non vogliano più andare via dalla Fiorentina. Quella sarà la conferenza stampa di fine mercato”.

