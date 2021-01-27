Basile: "Giugno momento chiave per il futuro della Fiorentina. Vlahovic? Vorrei che avesse la rabbia di Batistuta"

Pradè ha sempre lavorato in sintonia con Barone e Commisso, vanno tutti nella stessa direzione

"I soldi del mercato - ha detto Massimo Basile a Radio Bruno - verranno risparmiati per giugno, sarà il momento chiave per il futuro della Fiorentina. Pradè ha sempre lavorato in sintonia con Barone e Commisso, vanno tutti nella stessa direzione. Oggi gli allenatori vanno in coppia con i direttori sportivi. Vlahovic vorrei che avesse la stesa rabbia di Batistuta, con il destro fatica".

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