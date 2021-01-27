Milenkovic: "Futuro? Vedremo a fine stagione, io a Firenze mi trovo bene. Vlahovic..."

Le parole del difensore serbo

"Vlahovic penso che possa fare ancor meglio - ha detto Nicola Milenkovic a Radio Bruno -, spero che continui così, lo conosco molto bene giochiamo insieme da tanti anni. Ribery invece è un leader, importante dentro e fuori dal campo, può risolverti la partita. Napoli? Dopo quella partita strana, c'era molto nervosismo, abbiamo avuto occasioni ma non ci siamo riusciti. Sono curioso di conoscere meglio i nuovo acquisti, spero ci possano dare una mano. Igor e Quarta sono due molto seri, faranno bene in futuro".

"Sul mio futuro? Penso solo alle partite - ha aggiunto il difensore serbo -, il resto lo vedremo a fine stagione, ingiusto parlare di questo ora. Io a Firenze mi trovo bene, ma di questo parleremo a fine campionato. Importante fare punti ora venerdì".

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