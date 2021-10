Basile: “Tutti sapevano che servivano due esterni come Gonzalez. Adesso la Fiorentina è piatta”

Il giornalista Massimo Basile sul suo Twitter ha attaccato il mercato della Fiorentina, giudicato incompleto soprattutto per la mancanza di un esterno alto di livello: “Bravo il Venezia: non ha dato spazio ai viola e li ha costretti a cercare lunghi fraseggi laterali. L’assenza di giocatori di qualità in grado di saltare l’uomo sta appiattendo la Viola. Servirebbero almeno due Gonzalez. Ma si sapeva”

