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Commisso divide il popolo viola, Basile punge: “Cecchi Gori non fece proclami, prese Batistuta”

Le dichiarazioni del patron viola fanno discutere, mentre Basile ricorda come un grande acquisto possa valere più di qualsiasi promessa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2026 00:05
Commisso divide il popolo viola, Basile punge: “Cecchi Gori non fece proclami, prese Batistuta” -
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Le parole pronunciate dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso nel videomessaggio diffuso questa mattina continuano a far discutere il mondo viola. L'intervento del numero uno gigliato ha inevitabilmente acceso il dibattito tra i tifosi, dividendo l'opinione pubblica tra chi sostiene senza riserve il progetto della proprietà e chi, al contrario, continua a guardare con scetticismo alle promesse formulate negli ultimi anni.

Tra queste due posizioni estreme emerge però anche una fetta consistente di tifoseria che preferisce attendere gli sviluppi del mercato e soprattutto i risultati del campo prima di esprimere giudizi definitivi. Una corrente di pensiero che, più che alle dichiarazioni, guarda ai fatti e spera che alle ambizioni manifestate pubblicamente possano finalmente seguire scelte capaci di alzare il livello competitivo della squadra.

Proprio sul tema del rapporto tra parole e fatti è intervenuto il giornalista e corrispondente da New York Massimo Basile, che sui propri canali social ha proposto un paragone con una delle pagine più celebri della storia recente della Fiorentina.

Trentacinque anni fa - scrive su Facebook - non essendoci social e intelligenza artificiale, Vittorione (Cecchi Gori, ndr) fece il discorso programmatico più breve della storia: prese il capocannoniere della Copa America”.

Un riferimento diretto all'arrivo di Gabriel Omar Batistuta nell'estate del 1991, operazione che segnò l'inizio di una nuova era per la Fiorentina e che ancora oggi viene ricordata come uno dei colpi più iconici della storia viola. Un messaggio breve ma significativo, che richiama un concetto molto caro alla tifoseria: nel calcio, più delle parole, sono sempre i fatti a fare la differenza.

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