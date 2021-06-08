Basile: "Elenco aggiornato di quelli che spingono Vlahovic alla Juve"
Il giornalista Basile è critico sui social.
A cura di Redazione Labaroviola
08 giugno 2021 18:37
Queste le dichiarazioni del giornalista del Corriere dello Sport e La Repubblica, Massimo Basile, sul suo profilo ufficiale di Twitter: "Elenco aggiornato di quelli che spingono Vlahovic alla Juve: oggi Bojinov, Galeone, lunedì Iachini. Con i crediti del fantacalcio è possibile, con i soldi veri non penso".
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