Basile punge la Fiorentina: "Dunque Nico non fingeva. Troveranno un altro osso da dare in pasto agli adepti"

Nico Gonzalez è stato bersagliato dai problemi fisici in questo avvio di stagione. E la sua assenza aveva creato non pochi malumori all'interno dell'ambiente Fiorentina. C'era chi lo accusava di pensa...

Nico Gonzalez è stato bersagliato dai problemi fisici in questo avvio di stagione. E la sua assenza aveva creato non pochi malumori all'interno dell'ambiente Fiorentina. C'era chi lo accusava di pensare solo ed esclusivamente al Mondiale, che la sua assenza fosse dovuta solo una "strategia" per preservarsi in vista dell'impegno in Qatar. Ma adesso il caso è arrivato alla sua - triste - conclusione: Nico Gonzalez è stato ufficialmente escluso dalla lista dei convocati del ct Scaloni a causa di un problema muscolare. Dopo il comunicato dell'Albiceleste, Massimo Basile, ha voluto esprimere la sua opinione sul caso: "Dunque non fingeva. Troveranno un altro osso da gettare in pasto agli adepti. Vedremo a chi tocca".

Un commento che sa di risposta alle accuse mosse anche da Joe Barone ("Ci sono giocatori che fisicamente sono qui e mentalmente stanno pensando al Mondiale"). Ma quel che è certa, adesso, è che la Fiorentina dovrà recuperare Nico e non solo dal punto di vista fisico...