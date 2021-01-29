Basile: "Mai visto il Torino fare così tante sceneggiate"
La Fiorentina sale a 22 punti in classifica.
A cura di Redazione Labaroviola
29 gennaio 2021 23:10
Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha commentato il pareggio ottenuto dalla squadra viola con nove uomini in campo contro il Torino.
Ecco il suo post: "Il Toro rischia la B non perché giochi male ma perché, a vedere la partita di oggi, sembra non avere gente all'altezza della nobile tradizione granata. Mai viste nel toro tante sceneggiate così".
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