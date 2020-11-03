Basile: "La Fiorentina rischia di passare dal risparmioso vivacchiare..."
Basile ha commentato la scelta della Fiorentina di tenere Iachini in panchina contro il Parma in campionato.
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2020 16:53
Il giornalista Massimo Basile ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Twitter.
Queste le sue parole: "La Fiorentina rischia di passare dal risparmioso vivacchiare nel finale della vecchia propietà, al generoso vivacchiare della nuova, che ha già messo centina di milioni. Forse è il karma fiorentino".
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