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Basile: "La Fiorentina rischia di passare dal risparmioso vivacchiare..."

Basile ha commentato la scelta della Fiorentina di tenere Iachini in panchina contro il Parma in campionato.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2020 16:53
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Il giornalista Massimo Basile ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Twitter.

Queste le sue parole: "La Fiorentina rischia di passare dal risparmioso vivacchiare nel finale della vecchia propietà, al generoso vivacchiare della nuova, che ha già messo centina di milioni. Forse è il karma fiorentino".

Basile: "La Fiorentina rischia di passare dal risparmioso vivacchiare..."

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