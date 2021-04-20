Basile: "Erano anni che non spengevo la tv per la troppa ansia. Benedico il fatto di essere tifoso della Fiorentina"
Il Tweet di Massimo Basile nel post partita di Hellas Verona-Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
20 aprile 2021 22:50
Massimo Basile, giornalista del Corriere dello Sport, ha espresso la sua opinione dopo la vittoria ottenuta per 2-1 in trasferta contro l'Hellas Verona. Ecco le sue parole:
“Erano tre anni che non spegnevo la tv negli ultimi minuti per la troppa ansia. Benedico di essere un tifoso di calcio (e della viola, si). Gli altri non possono capire. #VeronaFiorentina”
Di seguito la sequenza di tweet apparsi sul profilo personale del giornalista.
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